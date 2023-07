Tibo Colson s'impose en finale à Arlon et décroche le 2e titre de sa carrière

Tibo Colson a remporté le tournoi de tennis ITF M25 d'Arlon, disputé sur terre battue et doté de 25.000 dollars, dimanche. Le joueur de 22 ans, classé 571e à l'ATP, s'est offert son premier titre cette saison aux dépens de l'Autrichien Sandro Kopp (ATP 446, 23 ans) en s'imposant 6-2, 6-2, en 1 heure et 4 minutes.

À 22 ans, Tibo Colson décroche le 2e titre de sa carrière sur le circuit ITF. Il avait remporté en octobre 2022 le M15 de Maputo sur surface dure, et s'impose désormais sur un M25, sur terre battue. Il avait atteint les demi-finales sur le M25 de Trnava en Slovaquie à la fin du mois de mars, et jouait dimanche sa première finale depuis son succès au Mozambique.

Colson a fait preuve de grande efficacité en convertissant les quatre balles de break dont il a bénéficié sur la partie. Le Limbourgeois n'a jamais été inquiété sur son service, et a conclu en beauté la semaine après avoir atteint la demi-finale du double.

En finale du double, Alessio Basile et Alexander Blockx se sont inclinés contre l'Ukrainien Vladyslav Orlov et le Brésilien Gavriel Roveri Sidney, 3e tête de série et tombeurs de Tibo Colson avec son partenaire allemand Henri Squire en demi-finale.