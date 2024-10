Tilwith Di Girolami battue en finale du double d'un 15.000 dollars en Grèce

Tilwith Di Girolami a été battue en finale du double au tournoi de tennis ITF 15 d'Héraklion, samedi en Grèce. Di Girolami et sa partenaire lituanienne Patricija Paukstyte (WTA 465 et 617 en double), les 1res têtes de série du tournoi, ont été battues par le duo roumain de Simona Ogescu et Ioana Teodora Sava, 995e et 947e mondiales en double. La partie s'est conclue au super tie-break après 1h24: 6-2, 0-6, 10/6.