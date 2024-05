Tombeur de Sebastian Korda, Carlos Alcaraz se qualifie pour les huitièmes de finale

Au tour suivant, il affrontera le vainqueur du duel entre le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 21) et l'Américain Ben Shelton (ATP 15) dont le match a été interrompu à cause de la pluie et reporté à samedi alors que le Canadien menait 5-4 dans le premier set.

Au premier tour, Alcaraz avait écarté l'Américain Jeffrey John Wolf (ATP 107) en trois sets (6-1, 6-2, 6-1) avant de sortir le Néerlandais Jesper De Jong (ATP 176) au tour suivant en concédant un set (6-3, 6-4, 2-6, 6-2).

L'année dernière, Alcaraz, 21 ans, a atteint les demi-finales dans la capitale française, son meilleur résultat à ce jour. Avec l'US Open en 2022 et Wimbledon en 2023, il a déjà deux titres du Grand Chelem à son actif.

Stefanos Tsitsipas, N.9 mondial et tête de série N.9, a également assuré sa place en huitièmes de finale en battant le Chinois Zhizhen Zhang (ATP 44) en un peu plus d'une heure et demie et en trois sets : 6-3, 6-3, 6-1. Le Grec affrontera au prochain tour l'Italien Matteo Arnaldi (ATP 35), qui a surpris le Russe Andrey Rublev (ATP 6) en trois sets : 7-6 (8/6), 6-2, 6-4.