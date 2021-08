Toronto: Tsitsipas et Opelka qualifiés pour les demi-finales

Le Grec Stefanos Tsitsipas s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 ATP de Toronto en battant facilement le Norvégien Casper Ruud 6-1, 6-4, et affrontera l'Américain Reilly Opelka, qualifié après sa victoire face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut 6-3, 7-6 (7-1).

Tsitsipas, fort de son nouveau statut de 3e à l'ATP, qui avait fêté la veille ses 23 ans, a battu le Norvégien de 22 ans et tête de série N.6, en moins de 75 minutes.

"Mes intentions étaient claires dès le début et mon instinct était de rester sur la ligne de fond. Je suis très content de ce que je fais actuellement et je me surprends moi-même avec la qualité de mon jeu", a déclaré le joueur grec qui remporte ainsi son 45e match de la saison.

Tsitsipas a remporté deux tournois cette année sur terre battue à Lyon et à Monte-Carlo. En demie à Toronto, il affrontera l'Américain Reilly Opelka, qui s'est défaite de Bautista Agut.

Dans le 1er set le géant américain (2m11 et 102 KG), 32e joueur mondial, a facilement dominé l'Espagnol pourtant tête de série n° 10 et 17e à l'ATP grâce notamment à son imprenable service, en trente minutes seulement.

La seconde manche a vu le réveil de Baustista-Agut (33 ans) peut être encore marqué par sa victoire en trois sets sur l'Argentin Diego Schwartzman jeudi. L'Espagnol a fait la course en tête tout au long du set avant que le jeune américain de 23 ans ne le rattrape 6-6.

Après une petite ondée qui a interrompu la rencontre quelques instants, Opelka a remporté le tie-break sur sa première balle de match, sur les cinq dont il disposait.

Le Français Gaël Monfils, tête de série N.11 et qui s'était qualifié jeudi face à l'Américain Frances Tiafoe, doit rencontrer à partir de 19h00 locales (23h00 GMT) un autre Américain, John Isner, vainqueur jeudi du Russe Andrey Rublev, 4e tête de série du tournoi.

Le dernier quart de finale opposera le Russe Daniil Medvedev, tête de série N.1, au Polonais Hubert Hurkacz.