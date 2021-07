Touché au genou, le Suisse Roger Federer annonce son forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Roger Federer a annoncé mardi son forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août). Le Suisse, 9e joueur du monde, et qui fêtera ses 40 ans le 8 août précisément, a expliqué avoir été touché au genou durant Wimbledon.

Le joueur de tennis Roger Federer annonce qu'il renonce aux Jeux olympiques de Tokyo. Federer a posté un message via son compte Twitter dans lequel il explique souffrir du genou. "Durant ma saison sur gazon, j'ai malheureusement connu une rechute avec mon genou et je dois accepter que je dois déclarer forfait pour Tokyo", a expliqué le Bâlois. "Je suis immensément déçu, cela a toujours été un honneur et un grand moment de ma carrière chaque fois que j'ai représenté la Suisse. J'ai déjà entamé ma rééducation dans l'espoir de pouvoir revenir sur le circuit plus tard cet été". Roger Federer avait été éliminé en quarts de finale de Wimbledon mercredi dernier, sur un 6-0 au troisième set, par le Polonais Hubert Hurkacz, (ATP 18).

Le Bâlois, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, ne pourra dès lors pas ajouter une médaille à sa collection olympique qui compte déjà l'or en double en 2008 à Pékin (avec Stan Wawrinka) et l'argent en simple en 2012 à Londres. Swiss Olympic regrette que l'un des plus grands sportifs de tous les temps ne puisse faire partie du Swiss Olympic Team pour Tokyo 2020, a commenté le Comité olympique suisse dans un communiqué. "Nous nous réjouissions énormément de ses apparitions et sa présence aurait apporté beaucoup de joie et de fierté à l'équipe suisse", a expliqué Ralph Stöckli, le chef de Mission de Swiss Olympic qui a eu des échanges avec l'équipe de Roger Federer, autour de son entraîneur Severin Lüthi, et a été informé de la situation du Bâlois. "Malgré les regrets, nous avons la plus grande compréhension pour la décision de Roger. La santé passe avant tout, même pour des événements aussi importants que les Jeux Olympiques", a ajouté Ralph Stöckli.