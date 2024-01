Tournoi de Montpellier: Cazaux, retour sur ses terres

Partager:

Sorti de l'ombre après ses exploits répétés à l'Open d'Australie, le jeune Montpelliérain Arthur Cazaux revient sur ses terres cette semaine à l'occasion de l'Open Sud de France, où il sentira les premiers effets de sa notoriété nouvelle et le poids des attentes. En Australie, deux performances de choix devant Holger Rune (8e mondial) et Tallon Griekspoor (28e mondial), un jeu spectaculaire et un service canon ont séduit le tennis français et son public, marqués par la fin d'une génération.

Ils l'ont aussi porté pour la première fois en 8e de finale d'un tournoi du grand Chelem et Cazaux se retrouve donc logiquement bombardé tête d'affiche de l'Open Sud de France, dans sa ville natale, où le nouveau membre du Top 100 (il sera 83e lundi) sera très attendu. "Je ne sais pas si je suis vu comme une tête de série après avoir battu trois gros joueurs (il a également battu le 33e mondial, le Serbe Laslo Djere, NDLR). Je ne suis que 80e mondial. Les médias s'enflamment beaucoup en France. Mais, je reste le même, j'ai beaucoup à prouver, le plus dur reste à venir", mesure-il, plein de lucidité. Mais en revenant chez lui, le Montpelliérain pourra au moins jauger le chemin parcouru par le gamin doué, classé à 13 ans parmi les trois meilleurs français et contraint très vite de choisir entre le tennis et le Montpellier Handball, où il a été licencié de 4 à 11 ans. "A un moment, je ne pouvais plus concilier les deux", a-t-il raconté samedi aux côtés de Patrice Canayer, manager du MHB.

- "un athlète" - Un autre choix fort a été de rester à Montpellier, auprès de son entourage familial et d'un entraîneur particulier, Julien Gillet, plutôt que d'accéder au pôle national de Poitiers. "C'est un athlète. Très tôt, il était au-dessus du lot au niveau de l'endurance et de la couverture du terrain. Il est aussi rapide. A 13 ans, il avait le potentiel pour passer professionnel", a expliqué à l'AFP Gillet, qui a accompagné son éclosion entre 13 et 18 ans à Saint-Gély du Fesc.