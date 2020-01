Tous les quarts de finale de Roland-Garros sur le court Philippe-Chatrier

(Belga) Tous les quarts de finale, messieurs et dames, de l'édition 2020 de Roland-Garros se joueront sur le court Philippe-Chatrier, ont annoncé lundi les organisateurs du deuxième tournoi du Grand Chelem, qui aura lieu à Paris du 17 mai au 7 juin.

Huit matches seront ainsi répartis en deux sessions sur deux jours. Chaque session se composera d'un simple dames et d'un simple messieurs. La première session débutera à 12h00, la seconde à 17h00. Jusqu'à cette année, les quarts de finale étaient disputés sur le court Philippe-Chatrier, doté d'un toit rétractable, et sur le court Suzanne-Lenglen, qui ne dispose pas de toit. "Toutes les joueuses et tous les joueurs présents au stade des quarts de finale de Roland-Garros expérimenteront des conditions de jeu identiques, sur un seul court, le Philippe-Chatrier", indiquent les organisateurs de Roland-Garros. "Le fait que celui-ci soit doté d'un toit garantira la continuité du jeu quel que soit le quart de finale, contrairement à ce qui aurait pu se produire si avait été maintenue une programmation concomitante sur le court Philippe-Chatrier (avec un toit) et le court Suzanne-Lenglen (sans toit). En outre, l'alternance des jours de jeu et de repos sera bien la même pour les joueuses et joueurs d'une même partie de tableau, puisque les conditions météorologiques ne seront pas une cause de report de match". L'horaire des demi-finales messieurs a lui aussi été modifié. "Cette mesure permet également de garantir aux joueurs que les deux demi-finales iront à leur terme dans la même journée, grâce au toit rétractable et aux lumières installées sur le court Philippe-Chatrier", selon les organisateurs. Désormais, la première session débutera à 15h (au lieu de 12h50) et la seconde pas avant 17h30 (au lieu de 15h30). (Belga)