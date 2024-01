Trois Belges sur les courts en double vendredi à Melbourne

Elise Mertens et Kimberley Zimmermann, en double dames, et Sander Gillé, en double mixte, seront en action vendredi à l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Associée à la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 6 en double), Mertens, 2e mondiale en double, s'est qualifiée jeudi pour le deuxième tour grâce à sa victoire dans le duel belgo-belge contre Greet Minnen (WTA 45 en double) et Yanina Wickmayer (WTA 76 en double).

Vendredi, Mertens et Hsieh affronteront les Australiennes Daria Saville (WTA 131) et Ajla Tomljanovic (WTA 271 en simple, non classée en double), qui bénéficient d'une invitation, en quatrième et dernière rotation sur la 1573 Arena.