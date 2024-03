Troisième finale en double pour Mertens, qui a "le sentiment d'avoir très bien servi"

"Nous avons disputé un très bon double", a confié Mertens. "Nous étions très dominantes dans le premier set. Nous avions le sentiment d'avoir très bien servi. Dans le deuxième set, elles ont réussi à hausser leur niveau et nous avons rencontré plus de difficultés à retourner, mais nous sommes restées très solides. J'étais déçue après ma défaite en simple (contre Coco Gauff, ndlr), mais j'ai suffisamment d'expérience pour faire la part des choses et me remobiliser rapidement. J'ai également une partenaire qui compte sur moi et fait tout pour me motiver. Mentalement, j'étais là et nous avons bien joué."

C'est la troisième fois qu'Elise Mertens se hisse en finale du double à Indian Wells. Elle a gagné les deux premières, en 2019 aux côtés de la Bélarusse Aryna Sabalenka, et en 2021, déjà avec Hsieh Su-Wei. Mertens y retrouvera l'Australienne Storm Hunter (WTA 3), sa coéquipière de la saison dernière, et la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 12).