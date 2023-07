Troisième finale à Palerme pour Kimberley Zimmermann: "Un tournoi spécial dans mon coeur"

Double tenante du titre à Palerme, Kimberley Zimmermann disputera la cinquième finale de sa carrière d'un tournoi WTA en double et espère pouvoir ajouter un troisième titre à son palmarès. Elle y défiera une paire italienne, Jasmine Paolini et Sara Errani, ou Angelica Moratelli et Camila Rosatello.

"C'est un tournoi spécial dans mon coeur. J'espère évidemment gagner la finale mais il n'y aura pas de pression. Ici, les conditions de jeu sont plus faciles car on joue plus tard et il y a plus d'humidité. Le rebond est plus haut, ce qui convient mieux à mon jeu. Lors de la finale, j'espère pouvoir garder le niveau de jeu des derniers jours et encore l'augmenter. De plus, je m'entends très bien avec ma nouvelle partenaire. Nous avons la même vision du tennis que ce soit dans notre jeu ou notre attitude sur le terrain. Cela aide d'avoir quelqu'un qui vous comprend sur le terrain", a conclu Zimmermann.