Troisième titre en double pour Mertens : "Toutes les pièces du puzzle se sont imbriquées"

Elise Mertens était ravie samedi d'avoir remporté le double au tournoi WTA 1000 sur dur d'Indian Wells. La numéro 1 belge et numéro 1 mondial, et sa partenaire taiwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 2) ont battu en finale (6-3, 6-4) l'Australienne Storm Hunter (WTA 3), partenaire d'Elise Mertens la saison dernière, et la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 12).