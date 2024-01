Tsitsipas, vainqueur de Bergs en 4e sets : "Je pense que je l'ai surclassé physiquement"

"Je suis très heureux", a-t-il confié en conférence de presse. "J'ai produit un tennis de très haut niveau dans ces deuxième et troisième sets. Je n'étais pas tellement focalisé sur le score, et j'ai fait du très bon boulot en décochant des frappes très puissantes et en lui mettant la pression dès le début de l'échange. C'est super de pouvoir déjà afficher un tel niveau. J'étais très concentré, surtout après la perte de ce premier set. Je savais qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure, dans l'exécution de mes coups et de mes déplacements. Et je pense que l'ai surclassé physiquement. J'étais plus fort physiquement aujourd'hui."

Stefanos Tsitsipas était d'autant plus content qu'il a fini l'année 2023 sur les rotules, contraint à l'abandon après un match et trois jeux aux ATP Finals, à Turin, en raison d'une blessure au dos. Il affrontera au deuxième tour l'Australien Jordan Thompson (ATP 47).