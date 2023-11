Ugo Humbert triomphe sur ses terres aux dépens d'Alexander Shevchenko

Ugo Humbert (ATP 23) a remporté le tournoi de tennis ATP 250 de Metz, épreuve sur surface dure dotée de 562.815 euros, samedi en France. Dans sa ville natale, le Français, classé 4e tête de série, a écarté le Russe Alexander Shevchenko (ATP 63) en 1 heure et 7 minutes, 6-3, 6-3.

Humbert a fait respecter la hiérarchie sans trembler. Il a converti son unique opportunité sur le service adverse dans la première manche, sans être lui-même menacé. Le deuxième set a tourné à son avantage également, après quatre balles de break. Shevchenko a eu une opportunité de revenir à 4-4, mais Ugo Humbert s'est défendu et a ensuite conclu la partie sur le service du Russe.

Le Français de 25 ans remporte sur ses terres le 4e titre de sa carrière en autant de finales jouées au plus haut niveau du circuit tennistique masculin. Il s'était imposé à Anvers et Auckland en 2020, sur dur, et à Halle en 2021 sur gazon. Pour Alexander Schevchenko (22 ans), ce n'était que la première finale d'un ATP 250.