Ukraine: WTA et ATP "auraient pu faire un peu mieux" pour dénoncer la guerre, estime Swiatek

"Je trouve qu'ils pouvaient faire plus pour faire passer cette idée et donner leur avis et nous aider un peu plus dans les vestiaires parce que l'atmosphère était assez tendue", a-t-elle ajouté.

La Polonaise de 21 ans estime notamment qu'une exclusion générale des joueurs et joueuses de tennis russes et bélarusses aurait dû être décidée à l'époque mais que, à présent, une telle décision serait "injuste".

"C'est quelque chose qui avait été évoqué au début (de l'invasion), le tennis n'a pas pris cette voie, mais maintenant ce serait assez injuste de faire ça envers les joueurs et les joueuses russes et bélarusses parce que cette décision aurait dû être prise il y a un an", a encore détaillé Swiatek.