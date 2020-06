Ultimate Tennis Showdown - David Goffin débute par une défaite face à Richard Gasquet

(Belga) David Goffin (ATP 10) s'est incliné à la mort subite face au Français Richard Gasquet (ATP 50) lors de la première journée de l'Ultimate Tennis Showdown, dimanche soir sur surface dure à Biot, près de Nice.

Mis sur pied par le coach français Patrick Mouratoglou alors que la pandémie de Covid-19 paralyse le circuit ATP, l'Ultimate Tennis Showdown se dispute selon un format inédit sur cinq semaines, avec une finale prévue le dimanche 12 juillet. Les rencontres s'étalent sur quatre quart-temps de dix minutes. Si les deux joueurs ont remporté le même nombre de points à l'issue d'un quart-temps, ils se disputeront son gain lors d'un point décisif. Goffin et Gasquet n'ont pu se départager à l'issue des quatre manches (2-2). La victoire s'est donc joué à la mort subite dans un jeu décisif où le premier à prendre deux points d'affilée l'emporte. Et c'est le Français qui s'est imposé, en empochant les deux premiers points, sur un score de 13-11, 12-14, 12-11, 10-15 et 2-0. David Goffin remontera sur le court lundi à 18h30 pour affronter l'Italien Matteo Berrettini (ATP 8). Ce duel était prévu samedi lors de la première journée, reportée à lundi à cause de la pluie tombée sur l'arrière-pays niçois. Le plateau de ce tournoi, disputé sur cinq semaines et dont la finale est prévue le dimanche 12 juillet, est complété par l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3), le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6), les Français Benoît Paire (ATP 22) et Lucas Pouille (ATP 58), l'Espagnol Feliciano Lopez (ATP 56), l'Australien Alexei Popyrin (ATP 103) et l'Allemand Dustin Brown (ATP 239). Thiem, qui participe d'abord à l'Adria Tour, une exhibition organisée par Novak Djokovic à Belgrade, sera remplacé par le jeune Elliot Benchetrit (ATP 208) pour les deux premières journées. L'Autrichien débutera la compétition avec un bilan vierge. Pour rappel, les circuits ATP et WTA sont paralysés depuis la mi-mars et jusqu'à la fin juillet au moins en raison de la pandémie de Covid-19. (Belga)