Ultimate Tennis Showdown - David Goffin éliminé par Stefanos Tsitsipas en demi-finale

(Belga) David Goffin a été éliminé en demi-finale du tournoi exhibition Ultimate Tennis Showdown, joué à huis clos à la Mouratoglou Tennis Academy située à Biot, près de Nice, dimanche. Le Liégeois, 10e joueur mondial, s'est incliné pour la deuxième fois en deux jours face au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6), 3-0 (15-11, 13-11, 13-12).

Tsitsipas affrontera en finale, en soirée (22h00), l'Italien Matteo Berrettini (ATP 8), vainqueur à la mort subite du Français Richard Gasquet (ATP 50), alors que les quarts-temps s'étaient achevés 2-2 (24-8, 12-14, 16-12, 10-13). Goffin et Tsitsipas s'étaient rencontrés samedi en clôture de la phase classique de ce tournoi, avec déjà une large victoire du Grec 4-0 (18-12, 16-13, 14-11, 22-10). Le Grec avait ainsi terminé premier du classement avec huit victoires et une défaite et Goffin quatrième (cinq victoires, quatre défaites). Ce qui leur valait de se retrouver un jour plus tard en demi-finale. Les dix joueurs - Dominic Thiem, le 11e n'a joué que quelques matchs et Lucas Pouille (blessé) a été remplacé par Elliot Benchetrit - se sont affrontés en round-robin selon un format inédit de quatre périodes de 10 minutes de jeu, avec interventions autorisées des coachs en cours de match. Chaque balle jouée rapporte un point mais les joueurs peuvent jouer des "cartes UTS" qui permettent à certains points joués de rapporter 3 points au marquoir. En raison de la crise du coronavirus, tous les tournois du circuit ATP sont arrêtés depuis le mois de mars. Ils reprendront le 14 août à Washington. (Belga)