Un 4e titre pour le Portugais Joao Sousa, le premier depuis 2018

(Belga) Le Portugais Joao Sousa a conquis un 4e succès sur le circuit, le premier depuis 2018, en remportant le tournoi de tennis ATP 250 de Pune, épreuve indienne jouée sur surface dure et dotée de 430.530 dollars, dimanche.

Joao Sousa (ATP 137), 32 ans, a battu le Finlandais de 22 ans, Emil Ruusuvuori (N.6), 87e mondial, en trois sets - 7-6 (11/9), 4-6, 6-1 - en 2 heures et 43 minutes de jeu. Ancien 28e mondial, le droitier de Guimaraes disputait sa 11e finale ATP et décroche un quatrième titre, le premier depuis celui acquis sur la terre battue d'Estoril en 2018. Sousa s'était imposé sur la surface dure (en salle) de Kuala Lumpur en 2013 et Valence en 2015. Fer de lance de la Finlande, qui rencontrera la Belgique début mars à Espoo en barrage pour la phase finale du groupe mondial de la Coupe Davis, Ruusuvuori disputait sa première finale sur le circuit ATP. (Belga)