Un 5e succès consécutif sur le circuit pour la numéro 1 mondiale Iga Swiatek

(Belga) La Polonaise Iga Swiatek a remporté le tournoi de tennis WTA 1000 de Rome dimanche, une épreuve sur terre battue dotée de 2.527.250 dollars, alignant un cinquième succès consécutif sur le circuit.

Iga Swiatek, 20 ans, numéro 1 mondiale, a battu en finale la Tunisienne Ons Jabeur (N.9), 7e mondiale, 27 ans, sur un double 6-2 - en 1 heure 23 minutes de jeu - pour conserver son titre au Foro Italico. Lauréate déjà cette saison à Doha, Indian Wells, Miami et Stuttgart, Iga Swiatek ajoute un 5e trophée cette année et un aligne une 28e victoire de suite, une 11e à Rome, se rapprochant des sommets de l'ère moderne détenus par les Américaines Venus Williams (35 victoires), Serena Williams (34) et Justine Henin (32). La Polonaise est grande favorite pour Roland Garros à partir du 22 mai, elle qui a remporté l'édition 2020 du tournoi parisien du Grand Chelem sur terre battue. Lauréate du tournoi WTA 1000 de Madrid dimanche dernier, la Tunisienne disputait sa troisième finale de la saison, la huitième de sa carrière sur le circuit, elle qui compte 7 titres en carrière. (Belga)