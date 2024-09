Un Américain, Taylor Fritz ou Frances Tiafoe, assuré de jouer la finale

Fritz avait déjà joué quatre quarts de finale sans aller plus loin (Wimbledon 2022 et 2024, US Open 2023, Open d'Australie 2024).

Zverev, toujours en quête de son premier Grand Chelem, n'a pas cherché d'excuse. "J'ai joué de manière horrible. J'ai été tout simplement horrible. Je n'ai pas de mots pour le dire, pour être honnête."

Fritz sera opposé à son compatriote Frances Tiafoe, qui avait déjà atteint ce stade en 2022.

Tiafoe (ATP 20) avait le match en main, mais a profité de l'abandon du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 9), visiblement touché à l'arrière de la cuisse gauche. Il menait 6-3, 6-7 (5/7), 6-3, 4-1. La partie avait débuté 3 heures t 4 minutes plus tôt.

"Evidemment ce n'était pas ainsi que je voulais gagner même si je suis heureux de me qualifier en demies. C'était un match de très haut niveau", a commenté Tiafoe sur le court. "Vous allez me voir contre un autre Américain ça va être génial! Ce sera le plus gros match de notre carrière, on se connaît depuis nos 14 ans. Je ne peux pas être plus impatient".