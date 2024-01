Un duel David Goffin - Zizou Bergs au 1er tour à Louvain-la-Neuve

David Goffin et Zizou Bergs vont s'affronter pour la première fois sur le circuit cette semaine à Louvain-la-Neuve. Le tirage au sort de la deuxième édition de ce tournoi Challenger a réservé dimanche un duel entre les N.1 et N.2 belges, respectivement 112e et 129e mondial, au premier tour de cette épreuve sur surface dure dotée de 148.625 euros.