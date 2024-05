Un duel de prestige contre Nadal attend Bergs au 1er tour

Bergs, 108e joueur mondial, s'est qualifié mardi pour le tableau principal des Internationaux d'Italie grâce à sa victoire 6-4, 7-6 (7/5) sur le Chinois Juncheng Shang (ATP 105) au 2e et dernier tour qualificatif. Le tirage au sort effectué dans la foulée lui a réservé un duel de prestige contre Nadal, aujourd'hui 305e à l'ATP, qui bénéficie de son classement protégé. Le 'Taureau de Manacor' a remporté à dix reprises le tournoi joué sur la terre battue du Foro Italico, la dernière fois en 2021.

Nadal est venu à Rome pour "consolider les progrès" montrés entre Barcelone, son tournoi de reprise après une pause forcée de trois mois (élimination au 2e tour), et Madrid où il a chuté en 8es de finale. Le tournoi romain doit lui permettre de décider s'il se présentera ou non dans son jardin de Roland-Garros (26 mai-9 juin) où il ne jouera que s'il se sent "suffisamment prêt".