Un duel entre la Pologne et l'Allemagne en finale

La Pologne et l'Allemagne se sont qualifiés pour la finale de la United Cup de tennis, compétition mixte par équipes nationales, à l'issue des demi-finales jouées samedi à Sydney en Australie.

Katarzyna Kawa et Jan Zielinski ont ensuite remporté le double mixte contre Elixane Lechemia et Edouard Roger-Vasselin en deux sets 6-3, 6-3.

En finale, la Pologne affrontera l'Allemagne qui a pris la mesure de l'Australie. Angélique Kerber a donné l'avance à l'Allemagne en battant Alja Tomljanovic (WTA 292) en trois sets 4-6, 6-2, 7-6 (9/7). Ancienne N.1 mondiale et actuellement non classée à la WTA, Kerber a signé sa première victoire en 556 jours.

Dans le second simple, Alex De Minaur (ATP 12) a rétabli l'égalité avec une victoire en trois sets contre Alexander Zverev (ATP 7): 5-7, 6-3, 6-4. Dans le double mixte décisif, Zverev et Laura Siegemund l'ont emporté au super jeu décisif 7-6 (7/2), 6-7 (2/7), 15/13 contre Storm Hunter et Matthew Ebden.