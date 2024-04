Un duel entre Taylor Fritz et Jan-Lennard Struff en finale

Samedi en demi-finale, Fritz, 15e mondial et tête de série N.3, a battu en deux sets 6-3, 6-4 le Chilien Cristian Garin (ATP 106) en 1 heure et 19 minutes. L'Américain, 26 ans, jouera sa deuxième finale cette saison après celle remportée à Delray Beach en février, la 13e de sa carrière. Il tentera d'ajouter un 8e titre à son palmarès, le premier sur terre battue.

Struff, 28e mondial et tête de série N.4, n'a lui eu besoin que de 45 minutes pour écarter le Danois Holger Rune, 12e mondial et tête de série N.2, en deux sets 6-2, 6-0. L'Allemand, 33 ans, disputera la 4e finale de sa carrière, la deuxième à Munich après celle perdue en 2021, et tentera de remporter le tout premier titre de sa carrière. Il avait aussi perdu en finale à Stuttgart et à Madrid en 2023.