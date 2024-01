"Un honneur et une grande fierté" d'être appelé en Coupe Davis pour Gauthier Onclin

Cette saison, Onclin a atteint les quarts de finale à Nonthaburi, s'inclinant face à Lucas Pouille, puis a été éliminé au premier tour des qualifications de l'Open d'Australie par Aleksandar Kovacevic avant de retourner à Nonthaburi où il a perdu en huitièmes contre Matteo Gigante. "C'est plus positif que ça en a l'air", a nuancé Onclin. "Le niveau était là dans la plupart des matches. Les trois adversaires contre qui j'ai perdu ont très bien joué après et j'ai toujours été dans le combat, c'est positif."

"Je suis excité à l'idée de rejoindre l'équipe la semaine prochaine, même si la priorité, c'est ici", a expliqué Onclin, qui remplacera David Goffin dans la sélection. "J'étais très excité de revenir ici, mais savoir que je suis repris pour la semaine prochaine, c'est un sentiment super et ça me donne envie d'être bien prêt."

L'an passé, Onclin, alors 338e mondial, s'était extrait des qualifications pour se hisser jusqu'en demi-finale, perdue contre Goffin. Cette année, il est directement dans le tableau principal et affrontera un qualifié. "La situation était différente, parce que maintenant ça fait douze mois que je fais des Challengers, même si celui-ci est particulièrement relevé", analyse-t-il. "J'ai un peu d'expérience en plus, je sens que je suis plus habitué. L'année passée, j'étais venu sur le tard. C'était une découverte et ça m'avait réussi. C'est vrai que c'est une approche un peu différente, mais je me sens tout aussi bien que l'année passée et j'espère que ça va bien se passer."