Un premier forfait de taille à l'US Open ? Rafael Nadal envisage de se concentrer sur Roland-Garros

Toni Nadal, oncle et entraîneur historique du joueur espagnol, a expliqué dans une interview qu'un forfait à l'US Open était envisagé.

L'US Open, prévu du 31 août au 13 septembre prochain, pourrait se disputer sans Rafael Nadal. Le joueur espagnol n'est pas encore certain de se présenter sur place, alors que le tennis reprendra le 14 août. Son entraîneur historique, Toni Nadal, l'a confirmé dans une interview accordée à ESPN.

Selon lui, l'Espagnol n'est pas certain de pouvoir suivre la cadence imposée par l'ATP. "La vérité, c'est que je ne sais pas si Rafa ira à l'US Open. J'en ai discuté avec lui et il doutait de sa présence. Il m'a parlé du calendrier qui me semble mauvais parce qu'il est presque irréalisable pour les joueurs expérimentés comme lui, Djokovic ou Federer", a expliqué Toni Nadal.

Il est vrai que le programme annoncé est démentiel, avec des tournois à Washington et à Cincinatti avant, immédiatement, de reprendre à l'US Open. Nadal pourrait finalement se concentrer sur Roland-Garros, où il espère décrocher son vingtième titre du grand chelem. Le tournoi parisien se jouera du 27 septembre au 11 octobre.