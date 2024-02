Un solide David Goffin élimine Dino Prizmic et rejoint le 2e tour du tableau final

Goffin rencontrera au 2e tour de cette épreuve dotée de 2.134.985 euros l'Australien Alex de Minaur, 11e mondial et 5e tête de série, ou l'Américain Sebastian Korda (ATP 33).

On a pourtant craint que Goffin ne revive le scénario de mardi dernier. Au premier tour du tournoi de Marseille, il n'avait pas réussi à convertir une balle de match au 2e set et s'était finalement incliné. Lundi, sur le court en dur de la Rotterdam Ahoy, l'ancien N.1 belge a aussi bénéficié d'une balle de match (à 8/7 dans le tiebreak du 2e set) avant de perdre la manche et d'être contraint à disputer un troisième set. Cette fois, l'épilogue fut différent.