Un tournoi Challenger ATP 125 à Louvain-La-Neuve du 23 au 29 janvier

Joachim Gérard et Steve Darcis sont les parrains de cet évènement doté de 125.000 dollars. Une semaine plus tôt qu'espéré, le BW Open se jouera sur deux terrains au complexe du Blocry. Le tableau des qualifications comptera 24 joueurs (4 invitations), le tableau final en simple 32 (3 invitations) et celui en double 16. "Le budget avoisinera le million d'euros", a précisé Christophe Dister, bourgmestre de La Hulpe aussi. "Cela fait des mois qu'on y travaille. On a le soutien public (Province, Région Wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles) pour environ 15%. On doit trouver le reste, c'est très difficile. Mais placer un tournoi en Wallonie et surtout en Brabant Wallon nous paraissait important et possible. On espère attirer 10-12.000 personnes. La capacité du court central avoisinera 1.000 personnes". "Ce changement de date est une mauvaise nouvelle parce que cela nous prive d'un tournoi en fauteuil roulant qui était l'objectif, à cause de l'Open d'Australie", a détaillé Vincent Stavaux, l'agent de Joachim Gérard et l'ancien de Justine Henin, Marin Cilic et Steve Darcis. "Par contre, cela nous laisse l'espoir d'attirer un gros poisson éliminé de l'Australian Open (qui débute le 16 janvier). Cela veut dire un joueur entre la 11e et 50e place mondiale en dernière minute, car il n'y a rien d'autre au calendrier avant la semaine du 6 février. Ce changement de date nous sauve aussi parce qu'on évite désormais la période des rencontres de Coupe Davis qui implique tout le monde (dès le 30 janvier)". (Belga)