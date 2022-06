Une activiste pour le climat tente de s'attacher au filet dans un tournoi de tennis en Allemagne... mais elle échoue

La semaine dernière avait lieu la finale du tournoi ATP 500 de Halle opposant le Russe Daniil Medvedev et le Polonais Hubert Hurkacz. Alors que le deuxième cité s'envolait dans la première manche en menant 5-0, une militante pour le climat décide de monter sur le court.



(c) Reuters

Une image similaire à celle que nous avions pu voir à Roland-Garros il y a quelques semaines. Vêtue d'un t-shirt floqué d'une inscription "il reste trois ans", référence à l'urgence climatique, la manifestante a tenté de s'attacher au filet comme l'avait fait la jeune française lors du tournoi français.



(c) Reuters



Malheureusement pour elle, un garde a su l'intercepter avant qu'elle ne puisse attacher son colson au filet. Deux autres agents l'ont ensuite escorté hors du court de manière à reprendre le jeu le plus rapidement possible. Un compte Twitter nommé 'Stop Oil' a revendiqué cet envahissement de terrain.

Pour l'anecdote, cette interruption n'aura pas déconcentré Hurkacz qui remportera le match et le tournoi sur le score de 6-1, 6-4.