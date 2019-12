Une dernière année sur le circuit pour le spécialiste indien du double Leander Paes

(Belga) Leander Paes va disputer une dernière saison sur le circuit ATP. Le spécialiste indien du double, 46 ans, a annoncé sur les réseaux sociaux mercredi que l'année 2020 serait sa dernière comme joueur professionnel.

"Ce sera une année remplie d'émotions et je suis encore très enthousiaste d'entendre une dernière fois les applaudissements. Je jouerai un nombre restreint de tournois", a confié Leander Paes actif depuis plus de 20 ans sur le circuit ATP, appelant aussi à utiliser le hastag #OneLastRoar pour commenter ses dernières apparitions. Passé pro en 1991, Leander Paes, aujourd'hui 105e mondial en double, s'est fait du double une spécialité décrochant son premier titre en 1997, chez lui, à Chennai. Deux ans plus tard, il grimpait à la première place du classement mondial de double. Entre 1997 et 2015, Leander Paes aura remporté au moins un tournoi par an, mais son dernier titre ATP, le 54e de sa carrière, date de 2015 à Auckland (pour 97 finales en double messieurs). Jusqu'en 2002 principalement, il aura composé un célèbre duo avec son compatriote Mahesh Bhupati, avec qui il a gagné 26 titres ATP. Leander Paes a remporté 18 titres du Grand Chelem, huit en double messieurs, dix en double mixte. Ses seuls faits d'armes en simple sont un titre ATP à Newport en 1998 et une médaille de bonze aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. (Belga)