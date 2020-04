Une entrée plus vraie que nature: la superbe idée de Belinda Bencic lors du Masters de Madrid virtuel (vidéo)

Belinda Bencic fait partie des joueuses ayant accepté de participer au Masters de Madrid, disputé sur Playstation en raison de la pandémie de coronavirus. La joueuse suisse s'est prise au jeu avec beaucoup d'humour, en imaginant une entrée sur le court plus vraie que nature.

On l'aperçoit donc monter les escaliers, tenue enfilée et sac à la main, comme si elle s'apprêtait à débuter un vrai match... avant qu'elle ne s'empare de sa manette et se prépare à disputer son premier match. Une idée géniale et une vidéo qui, sans aucun doute, va faire le tour de la planète tennis.