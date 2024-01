Une finale entre Jiri Lehecka et Jack Draper

Jiri Lehecka et Jack Draper s'affronteront en finale du tournoi de tennis ATP 250 d'Adélaïde, joué sur surface dure et doté de 661.585 dollars, à l'issue des demi-finales jouées vendredi en Australie.

Dans la première demi-finale, Lehecka, 32e mondial et tête de série N.7, s'est imposé en deux sets 6-2, 6-1 contre l'Américain Sebastian Korda, 29e mondial et tête de série N.3, en 1 heure et 12 minutes. Le Tchèque, 22 ans, disputera la 2e finale de sa carrière après celle perdue l'année dernière à Winston-Salem.

Draper, 62e mondial, s'est ensuite qualifié pour la finale grâce à une victoire en deux sets 7-6 (7/2), 6-4 contre le Kazakh Alexander Bulbik, 31e mondial et tête de série N.8, en 1 heure et 36 minutes. Le Britannique, 22 ans, jouera également la 2e finale de sa carrière après celle perdue à Sofia l'année dernière.