"Une journée très intéressante" pour le capitaine Wim Fissette

Wim Fissette était satisfait, vendredi soir à Vancouver, après la première journée de la rencontre de qualification pour la phase finale de la Billie Jean King Cup entre le Canada et la Belgique. Le Limbourgeois, 43 ans, qui vit sa première expérience en tant que capitaine, a surtout apprécié la prestation d'Ysaline Bonaventure (WTA 86), qui a permis à la Belgique d'égaliser à 1-1 à l'issue des deux premiers simples et de garder toutes ses chances de l'emporter.

"C'était une journée très intéressante", a-t-il confié. "Toute la semaine l'a d'ailleurs été avec beaucoup de joueuses différentes à coacher et à essayer de mettre dans les meilleures dispositions. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Dans le premier match, Yanina a vraiment tout donné, mais Fernandez était trop forte. Sa blessure n'est heureusement pas trop grave. Ce fut un petit accident sur le court et je pense que tout ira bien. Le match d'Ysaline, lui, a été très enrichissant, car pour moi, elle a vraiment joué presque au même niveau durant les trois sets. Le plus important, c'est qu'elle est restée calme, elle a attendu des autres opportunités, de nouvelles balles de break. Elle a pris beaucoup de décisions très intelligentes sur le plan tactique. Et mentalement, elle a aussi été très forte."

Successeur de Johan Van Herck, Fissette se sent également bien dans son rôle de capitaine. "Oui, j'aime ce job, mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Cela me fait beaucoup de plaisir de travailler avec les filles. On a un groupe très amusant. On a très bien travaillé cette semaine. C'est vraiment une bonne combinaison."