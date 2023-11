Une nouvelle chance de phase finale en 2024 pour l'équipe belge

La Belgique disputera en avril prochain un match de qualifications pour la phase finale 2024 de la Billie Jean King Cup de tennis grâce à sa victoire en barrage samedi et dimanche au Dôme de Charleroi face à la Hongrie (3-1).

La Belgique a toujours été concernée par le groupe mondial de la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) depuis un succès sur la Grande-Bretagne en février 2016 en barrage de la zone Europe/Afrique pour la montée.

Les pays victorieux de leur duel en barrage ce week-end sont qualifiés aussi à savoir la Slovaquie, la Grande-Bretagne, le Brésil, l'Ukraine, la Roumanie, le Japon et le Mexique de même que la République tchèque, les États-Unis, la Suisse, la Slovénie, le Kazakhstan, l'Australie, l'Espagne, la Pologne, la France et l'Allemagne, qui ont disputé la phase finale cette année à Séville. Finalistes de l'édition 2023 dimanche, le Canada, lauréat, et l'Italie sont directement qualifiés pour la phase finale de 2024. L'ITF pourrait octroyer une invitation à l'une des nations, comme ce fut le cas pour la Pologne cette année.