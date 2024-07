Une reprise postposée pour Ysaline Bonaventure

Sa partenaire, la Néerlandaise Lesley Pattinama Kerkhove, battue la veille en simple au premier tour, a cependant annoncé dans la foulée la fin de sa carrière, à 32 ans.

Ancienne joueuse du top 100 (82e), Ysaline Bonaventure, 29 ans, n'a plus joué depuis son abandon en qualifications à l'Open d'Australie au début de l'année. Elle a été opérée au genou le 24 janvier et figure aujourd'hui an 842e rang en simple et 1408e en double.