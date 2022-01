Une tuile en vue pour Novak Djokovic: l'Australie pourrait l'interdire d'entrer sur le territoire

Après avoir obtenu une exemption médicale pour disputer l'Open d'Australie, Novak Djokovic va devoir convaincre les autorités australiennes. Son entrée sur le territoire n'est pour le moment pas encore assurée.

Novak Djokovic n'a pas encore fini son travail. Le Serbe, qui a obtenu une exemption médicale pour disputer l'Open d'Australie sans jamais communiquer sur son statut vaccinal, a donc le feu vert pour jouer le tournoi. Mais pour y aller, il va devoir entrer sur le territoire. Problème: il n'en a pas encore reçu l'autorisation.

C'est ce qu'explique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué, qui demande à Novak Djokovic de fournir des éléments de preuve, soit d'une vaccination, soit d'éléments médicaux qui en justifie une exemption. "Si un voyageur n’est pas vacciné, il devra apporter une preuve acceptable qu’il ne peut pas l’être pour des raisons médicales afin de pouvoir voyager dans les mêmes conditions que les personnes vaccinées. Aucun traitement de faveur ne sera admis pour un participant à l’Open d’Australie", précise clairement le communiqué.

Plus tard, c'est le Premier Ministre qui a urgé Djokovic à agir. "Nous attendons sa présentation et qu’il nous fournisse des preuves pour soutenir cette dérogation. Si ces preuves sont insuffisantes, alors il ne sera pas traité différemment de qui que ce soit d’autre, et il retournera chez lui par le premier avion. Il n’y aura aucune règle spéciale pour Novak Djokovic. Pas la moindre", a déclaré Scott Morrison en conférence de presse.

La situation pourrait donc être inédite, avec un joueur autorisé à jouer, mais interdit d'entrer dans le pays.