Une victoire qui fait du bien à David Goffin

"C'était un match pas évident, parce que j'avais l'impression de contrôler tous les échanges et d'être le meilleur joueur dans les rallyes", a analysé Goffin. "Le premier set m'a échappé un peu comme ça en quelques points, alors que même dans le tie break, je menais et je n'avais pas eu trop de problèmes. Comme quoi, à un ou deux points près, voilà, on perd un set."

Goffin a "continué à bien revenir et à maitriser les échanges dans le deuxième set" et est revenu à une manche partout. "Dans le troisième, je me suis fait breaker bêtement et donc il a fallu un peu de temps pour que ça se mette, rebreaker...", a poursuivi le Liégeois. "Après, j'avais l'occasion de breaker quasiment à chaque jeu. Cela s'est bien mis jusqu'à la fin et ça m'a fait du bien de gagner un match comme ça. J'avais l'impression que les trois sets étaient pour moi et au final avec tout ce qui s'est mis un peu contre moi, m'en être sorti me fait du bien."