Une victoire, une défaite pour la Belgique de Joachim Gérard, éliminée

Avec une victoire, contre l'Estonie (3-0) et une défaite face à la Suède (1-2), la Belgique termine 2e de son groupe en qualifications européennes pour la Coupe du monde de tennis en chaise roulante par pays (sur surface dure), samedi à Riga en Lettonie. Elle est éliminée.

Mais le double a tourné à l'avantage des Suédois Stefan Olsson et Hampus Linder-Olofosson sur Joachim Gérard et Mike Denayer (ITF 121), 34 ans, 1-6, 7-6 (7/2), 10/0.

La veille, les Belges avaient dominé l'Estonie 3 à 0 avec des succès d'Ivan Kindt sur Viljar Villiste (6-0, 6-0) et de Mike Denayer sur Voolga Urmo (6-0, 6-0) ainsi que de Ivan Kindt et Joachim Gérard sur Karel Jurisoo et Voogla Urmo (6-0, 6-0).

La Suède affrontera l'Italie en demi-finale. L'autre place en finale se jouera entre l'Autriche et l'Allemagne.

Le vainqueur se qualifie pour la Coupe du monde du 7 au 12 mai à Ankara.