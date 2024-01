United Cup: la France en demi-finale

La France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe des Nations de tennis grâce à la victoire jeudi en double 7-5, 6-4 de Caroline Garcia et Edouard Roger-Vasselin sur les Norvégiens Ulrikke Ekeiri et Casper Ruud.

La paire française a été largement soutenue par le public tout au long de la rencontre disputée dans la Ken Rosewall Arena à Sydney. "Nous sommes très loin de la maison et c'est bien de voir qu'il y a beaucoup de Français dans cette ville. C'est fantastique d'avoir tant de fans pour nous encourager et cela fait partie, je pense, de la Coupe des nations", a-t-elle ajouté.

"C'est vraiment bien. On joue un sport individuel et nous n'avons que peu d'occasions de représenter la France", a déclaré Garcia après la victoire en double.

Garcia et Roger-Vasselin ont sauvé sept balles de break, Roger-Vasselin servant notamment à 4-5 dans le premier set où les Français étaient menés 15-40. Mais un ace, suivi de beaux revers successifs de Roger-Vasselin et de Garcia, leur ont permis de revenir à égalité avant de remporter le set 7-5 puis d'assurer leur victoire dans le second 6-4.

Caroline Garcia avait offert le premier point à la France en s'imposant difficilement contre Malene Helgo en trois sets 6-2, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5). Mais Casper Ruud avait ramené son pays à égalité en battant nettement Adrian Mannarino 6-1, 6-4.

Le 11e mondial poursuivait ainsi sa série de victoires en simples depuis le début de la compétition sans céder le moindre set: il a battu successivement le Néerlandais Tallon Griekspoor (22e mondial), le Croate Borna Coric (37e) puis Mannarino (23e).