United Cup - Rafael Nadal s'incline pour sa reprise face au Britannique Cameron Norrie

(Belga) Rafael Nadal s'est incliné face à Cameron Norrie, 14e mondial, 3-6, 6-3, 6-4 pour la reprise de sa saison. La Grande-Bretagne mène ainsi 1 à 0 face à l'Espagne dans la United Cup, la nouvelle compétition par équipes mixtes, samedi à Sydney dans le groupe D.

Le Majorquin, 36 ans, numéro 2 mondial, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, avait pourtant remporté la première manche, mais Cameron Norrie s'est montré très convaincant pour l'emporter en trois sets. La partie a duré 2 heures et 44 minutes. Les Britanniques ont battu l'Australie 3 victoires à 2 dans le premier match du groupe. Dix-huit équipes, réparties en six groupes de trois (deux groupes à Perth, deux à Sydney et deux à Brisbane), participent à cette première édition. A l'issue de cette phase de poules, les équipes en tête de leur groupe, établies dans la même ville, s'affronteront et les trois vainqueurs seront qualifiés pour les demi-finales. L'équipe non-qualifiée qui présente le meilleur bilan complètera ce dernier carré. (Belga)