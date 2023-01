United Cup : Van Uytvanck "contente d'avoir été la plus agressive" face à Papamichail

(Belga) Alison Van Uytvanck (WTA 72) était soulagée, lundi à Perth, d'avoir mis la Belgique aux commandes dans sa rencontre décisive du Groupe A de la United Cup, le nouveau tournoi par équipes mixtes disputé en Australie pour lancer la saison 2023.

Dans le premier simple de la journée entre les deux N.2, la Brabançonne, 28 ans, a battu Despina Papamichail (WTA 158), 29 ans, 7-5, 2-6, 6-3. "Ce fut un match difficile", a-t-elle confié après sa victoire. "Il faisait assez chaud aujourd'hui. Ce fut une grande bagarre. Elle ramène énormément de balles, elle court partout, elle ne lâche pas un point. J'ai dû produire mon meilleur tennis et heureusement, j'y suis parvenue. Je suis satisfaite de ma prestation et contente d'avoir été la plus agressive des deux sur le court, car c'est ce qui m'a permis de l'emporter. Nous sommes par la même occasion toujours dans le coup. Ce serait chouette d'atteindre les demi-finales." Alison Van Uytvanck a également apprécié l'ambiance dans les tribunes, avec de nombreux supporters grecs venus encourager leur équipe. "J'aime cette formule de compétition. C'est vraiment chouette. C'est également sympa d'avoir son coach privé au bord du court. Cela aide énormément. Et le public est vraiment impliqué. OK, ces gens ne sont pas pour la Belgique, mais au moins, il y a du public. Cela fait toujours plaisir de jouer devant beaucoup de monde." (Belga)