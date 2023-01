United Cup: Victoire en finale des États-Unis

(Belga) La première édition de la United Cup de tennis, nouvelle compétition par équipes mixtes nationales, dotée de 15 millions de dollars, qui se joue en ce tout début d'année en Australie a été remportée dimanche à Sydney par les États-Unis. Après les trois premiers matchs, ils menaient 3 victoires à 0 face à l'Italie.

Jessica Pegula (WTA 3) a pris le meilleur sur Martina Trevisan (WTA 27) 6-4, 6-2. Frances Tiafoe (ATP 19) a ensuite profité de l'abandon de Lorenzo Musetti (ATP 23), blessé à l'épaule droite. L'Américain avait gagné le premier set 6-2 au moment du retrait de son adversaire. Taylor Fritz (ATP 9) a ensuite émergé après deux tiebreaks 7-6 (7/4) et 7-6 (8/6) face à Matteo Berrettini (ATP 16) dans le match entre les N.1 masculins. Le dernier match de simple dames et le double mixte ne peuvent plus remettre en question le succès américain. Les États-Unis n'ont perdu que deux matchs en simple sur l'ensemble de la compétition. Dix-huit équipes ont pris part à la phase de groupes jouée à Brisbane, Sydney et Perth. La Belgique avait été éliminée dans le groupe A à Perth après des défaites face à la Bulgarie (3-2) et la Grèce (4-1). Chaque rencontre se joue en cinq matchs: deux simples messieurs, deux simples dames et un double mixte.