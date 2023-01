United Cup - Zizou Bergs battu, le double mixte sera décisif

(Belga) La Belgique et la Bulgarie sont à égalité deux victoires partout après la défaite de Zizou Bergs 6-2, 6-0 face à Dimitar Kuzmanov (ATP 196), dimanche, à Perth (Australie), lors de la United Cup, tournoi de tennis par équipes mixtes, dans le groupe A.

Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (WTA 29) a battu Gergana Topalova (WTA 323) 6-4, 3-6, 6-0. Samedi, Alison Van Uytvanck (WTA 72) s'était jouée d'Isabella Shinikova (WTA 381) 6-1, 3-6, 6-3. Dans la foulée, David Goffin (ATP 53) s'était incliné 6-4, 7-5 face à Grigor Dimitrov (ATP 28). Ce premier duel des Belges dans ce nouveau tournoi se décidera à l'issue du double mixte entre Mertens et Goffin d'un côté et Shinikova et Alexandar Lazarov de l'autre.