US Open: 0/7, débâcle française à New York mercredi

Arthur Fils et Adrian Mannarino sont les derniers Bleus à l'US Open et défendront jeudi leurs chances au 2e tour, alors que toutes les Françaises ont déjà été éliminées.

Les sept Français engagés, dont Gaël Monfils et Ugo Humbert, ont perdu mercredi lors du 2e tour de l'US Open de tennis, ne laissant que deux tricolores en lice à New York.

Ruud l'avait débreaké dans la foulée et, alors que l'intensité était maximale (4-3 Monfils dans le 4e set), l'orage a interrompu la rencontre disputée sur le Grand Stand, qui ne possède pas de toit.

"Après l'interruption il a eu de nouveau ce petit +pop+, je pense que ça lui a fait du bien la petite pause, parce qu'il a de nouveau ce petit +pop+ au service. Je ne peux pas faire grand chose contre un mec plus fort", a ajouté Monfils pour sa 16e participation au Grand Chelem américain.

- Humbert patraque -

Numéro un français au classement mondial (17e), Ugo Humbert a tenu un set avant de baisser de pied face à l'Argentin Francisco Comesana (108e) pour un revers 5-7, 6-4, 6-4, 6-4.

Humbert a expliqué avoir été malade dans la nuit de mardi à mercredi (vomissements), subissant d'autant plus la chaleur et l'humidité extrêmes du jour à New York.

"J'ai eu l'impression qu'il faisait 40°C sur le court et puis avec l'humidité tu sens que tu perds énormément d'eau, et puis t'as la chaleur qui te tape dessus, t'as l'impression que tu n'as plus d'énergie assez rapidement", a-t-il expliqué.

"Comme je n'étais pas bien, que j'ai eu mal au ventre, que je n'ai rien mangé, j'avais l'impression au bout de 30 minutes d'avoir joué pendant trois heures."

- Pas de répétition pour Burel -

Mike Stobe

Renversante au premier tour face à l'Américaine Sloane Stephens, titrée à Flushing Meadows en 2017, Clara Burel (56e) a de nouveau été programmée en session nocturne mercredi face à un grand nom du tennis, la double vainqueur en Majeur Victoria Azarenka (20e), sans connaître le même succès.

Burel (23 ans) a été dominée 6-1, 6-4 par la Bélarusse, qui est pourtant apparue en grande difficulté physique lors du 2e set, victime de migraines, un mal chronique pour elle, a-t-elle indiqué après coup.

A 3-1 en sa faveur, Azarenka a fait appel au médecin, plissant les yeux et se tenant la tête, avant de retourner tant bien que mal sur le court pour finir la partie en 1h26.

Diane Parry, 60e mondiale, a elle aussi été sèchement battue par la Chinoise Yafan Wang (80e) 6-0, 6-4, qui retrouvera Azarenka au 3e tour.

- Rinderknech, Müller, Cazaux tombent sur plus costaud -

Arthur Rinderknech (56e) a mené deux sets à zéro avant de céder en cinq manches et 4h06 de jeu contre le Russe Andrey Rublev (6e) 4-6, 5-7, 6-1, 6-2, 6-2.

CHARLY TRIBALLEAU

Le Français, qui avait déjà joué cinq sets pour franchir le premier tour contre l'Américain Christopher Eubanks, a profité des difficultés au service de Rublev (54% de premières balles), avant de tomber face à plus solide.

Alexandre Müller (77e) affrontait lui aussi un membre du Top 10, l'Allemand Alexandre Zverev (4e), finaliste à Roland-Garros cette année, et à New York en 2020.

Müller n'a pas démérité jusqu'à la perte du tie break du deuxième set, pour une défaite finale 6-4, 7-6 (7/5), 6-1.

Arthur Cazaux, 91e mondial, a lui été sèchement battu par l'Américain Brandon Nakashima (50e) 6-4, 6-4, 6-2.