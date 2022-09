US Open - Amelia Waligora battue au premier tour

(Belga) Amelia Waligora (ITF 67) n'est pas parvenue à passer le cap du premier tour du tournoi juniors filles de l'US Open, dimanche à New York. La Belge de 17 ans, déjà battue au premier tour de Wimbledon en juillet, s'est inclinée 6-1, 6-4 devant l'Américaine Tatum Evans (ITF 97).

En début de journée, Sofia Costoulas (ITF 2/N.1) s'est hissée au 2e tour à la faveur d'un succès 6-2, 6-0 face à la Péruvienne Lucciana Perez Alarcon (ITF 38). Finaliste à l'Open d'Australie en début de saison, la droitière de Genk, 17 ans, défiera l'Américaine Valerie Glozman (NC) au 2e tour, tombeuse de la Française Yaroslava Bartashevich (ITF 32). Une troisième Belge est engagée dans le tableau avec Amelie Van Impe (ITF 42), qui affrontera l'Américaine Alexis Blokhina (ITF 34). Les trois Belges joueront également le double. Chez les garçons, Gilles-Arnaud Bailly (ITF 5/N.2) a fait respecter son statut dimanche en ne laissant que trois jeux au Péruvien Gianluca Ballota (ITF 49), qu'il a battu 6-2, 6-1 en 60 minutes. Au 2e tour, le joueur du club de Visé affrontera le Polonais Olaf Pieczkowski (ITF 54), tombeur en deux sets (6-4, 6-2) de l'Américain Razeghi (ITF 103). Outre Bailly, les juniors belges Alexander Blockx (ITF 43) et Alessio Basile (ITF 74), respectivement 17 et 18 ans, sont aussi présents sur les courts en ciment de Flushing Meadows. Bailly et Blockx disputeront ensemble le double alors que Basile sera associé au Français Barbieu. (Belga)