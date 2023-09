US Open: Aryna Sabalenka, prochaine N.1 mondiale, de retour en demi-finales

La Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et assurée de devenir N.1 à l'issue du tournoi, s'est qualifiée mercredi pour les demi-finales de l'US Open en éliminant la Chinoise Qinwen Zheng (23e) 6-1, 6-4.

"J'ai très bien joué, je suis très contente de mon match et d'avoir une nouvelle chance d'aller plus loin à l'US Open", a déclaré la joueuse de 25 ans, lauréate en janvier de l'Open d'Australie et qui avait perdu les deux dernières années au stade des demies à Flushing Meadows.