US Open: Caroline Garcia réussit son entrée

La Française Caroline Garcia après sa victoire au premier tour de l'US Open face à Kamila Rakhímova, le 29 août 2022 à New YorkKENA BETANCUR

La N.1 française Caroline Garcia, 17e mondiale, s'est qualifiée tranquillement pour le 2e tour de l'US Open en écartant lundi la Russe Kamilla Rakhimova (90e et repêchée des qualifications), 6-2, 6-4.

Au prochain tour Garcia, arrivée à New York tout auréolée de son titre au WTA 1000 à Cincinnati, affrontera une autre Russe, Anna Kalinskaya (60e), qui a éliminé quelques minutes plus tôt la Suédoise Rebecca Peterson (92e).

A 28 ans, Garcia participe à son 10e US Open, où elle n'a jamais dépassé le 3e tour. Le Majeur new-yorkais est celui qui lui réussit le moins puisqu'elle a atteint Les 8es de finale dans les trois autres (Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon) et s'est hissée en quarts à Roland-Garros en 2017.

Face à Rakhimova, l'ex-N.4 mondiale (33 coups gagnants, 18 fautes directes) a imposé sa puissance et sa vitesse, notamment au service (6 aces) et en retour de service, pour étouffer son adversaire.

La Lyonnaise a réussi deux fois le break d'entrée de match pour se détacher 4-0 et conclure la première manche sans jamais trembler sur son service. Puis elle a fait le break décisif pour mener 3-2 dans la seconde et s'imposer sur un jeu blanc sans avoir eu à sauver la moindre balle de break de la partie.