US Open: Daniil Medvedev, lauréat 2021, de retour en demi-finales

Daniil Medvedev, 3e mondial et vainqueur du tournoi en 2021, s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de l'US Open en battant son compatriote russe Andrey Rublev (8e) 6-4, 6-3, 6-4 au terme d'un duel exténuant. "C'était brutal... La seule chose positive, c'est que dans ces conditions, les deux joueurs souffrent", a souligné Medvedev.

Dans l'étuve du court Arthur-Ashe, les deux joueurs ont frappé comme des mules et couru comme des dératés pendant 2h48. "A la fin du deuxième set, je ne voyais presque plus la balle et je jouais, comme lui, à l'instinct. Il ne lâche jamais... mais il sait que moi non plus", a commenté l'ancien N.1 mondial qui a noté son niveau de jeu du jour: "10 sur 10". A 27 ans, le Russe, qui avait perdu en huitièmes de finale l'an dernier, affrontera vendredi pour une place en finale le tenant du titre Carlos Alcaraz (1er) ou le finaliste 2020 Alexander Zverev (12e).

Avec désormais 54 victoires depuis le début de la saison, Medvedev est le deuxième joueur le plus victorieux en 2023, derrière Alcaraz qui compte 57 matches gagnés avant son quart de finale en soirée face à Zverev. Sur dur, jusque-là personne n'a fait mieux cette saison que Medvedev et ses 37 victoires (4 titres à Rotterdam, Doha, Dubai, et Miami). Depuis 2018, il est le joueur le plus récompensé sur dur avec 18 titres dont l'US Open 2021, 27 finales dont l'US Open 2019 et l'Open d'Australie 2021 et 2022, et 233 matches gagnés.

Pour sa part, Rublev jouait son neuvième quart de finale en Grand Chelem, le quatrième à Flushing Meadows et le troisième en quatre Majeurs cette année (après l'Open d'Australie et Wimbledon). Il n'est encore jamais passé en demies. Mercredi, Medvedev a complètement manqué son début de match: il n'a marqué qu'un des treize premiers points et s'est rapidement retrouvé mené 3-0. Mais il a recollé à 3-3 et réussi le break pour mener 5-3 et servir pour le set, empoché en 33 minutes. Sur sa lancée, il a arraché le premier jeu du deuxième set sur le service de Rublev. Mais sur deux doubles fautes consécutives, il a offert le débreak à son adversaire. Mené 3-1, Medvedev a aligné cinq jeux pour décrocher la deuxième manche, non sans une petite alerte physique en milieu de set. Au changement de côté à 4-3, il a en effet fait appel au médecin qui l'a osculté avant de lui donner un inhalateur. Medvedev a de nouveau fait appel au docteur après avoir été breaké (1-2) dans le troisième set et a de nouveau eu recours à l'inhalateur. Dans cette dernière manche, les joueurs se sont échangé les services à deux reprises avant que Medvedev ne remporte l'ultime jeu de la rencontre, sur le service de Rublev qui a sauvé quatre balles de match avant d'expédier la balle dans le filet sur la cinquième.