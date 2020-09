US Open - David Goffin en quatre sets au troisième tour

(Belga) David Goffin s'est qualifié pour le troisième tour de l'US Open. Le Liégeois, 10e mondial et 7e tête de série, s'est imposé en quatre sets 7-6 (8/6), 4-6, 6-1, 6-4 et 2h53 de jeu face face au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 95), 23 ans, mercredi sur le Court 5 de Flushing Meadows à New York.

David Goffin affrontera au troisième tour le Serbe Filip Krajinovic (ATP 26/N.26), tombeur 6-4, 6-1, 6-3 de l'Américain Marcos Giron (ATP 96). Ce sera le quatrième face-à-face sur le circuit ATP entre le numéro 1 belge, 29 ans, et le Serbe 26 ans. Goffin avait battu Krajinovic en 2015 sur la terre battue de Roland-Garros, mais s'était incliné à deux reprises sur surface dure en 2019, à Montpellier et Indian Wells. Goffin reste sur trois éliminiations de rang en huitièmes de finale à Flushing Meadows. En 2019, il avait été battu par le Suisse Roger Federer. (Belga)