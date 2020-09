US Open - David Goffin peut devenir le 10e membre actif du 'Grand Slam QF club'

(Belga) David Goffin (ATP 10) peut écrire un petit bout d'histoire raquette en main, ce dimanche à soir New York, s'il bat le Canadien Denis Shapovalov (ATP 17), 21 ans, en huitièmes de finale à l'US Open. Le Liégeois deviendrait à 29 ans le 10e membre actif du 'Grand Slam QF club', réunissant tous les joueurs encore en activité sur le circuit à avoir atteint les quarts de finale des quatre levées du Grand Chelem.

David Goffin rejoindrait ainsi des cadors du calibre de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, auteurs d'un Grand Chelem de carrière, mais aussi Andy Murray, vainqueur à Wimbledon et à l'US Open - et finaliste à l'Australian Open et Roland Garros -, Stan Wawrinka, lauréat à l'Australian Open, Roland Garros et Flushing Meadows, Juan Martin Del Potro et Marin Cilic, tous deux également titrés à New York. Les deux autres se nomment Jo-Wilfried Tsonga et Kei Nishikori. Le natif de Rocourt pourrait aussi devenir le premier joueur masculin belge à se hisser en quart de finale à l'US Open. Jusque-là, c'est Olivier Rochus qui peut se targuer d'avoir réalisé le plus beau parcours à New York. L'Auvelaisien, 39 ans, était passé tout près en 2004 après une victoire contre Carlos Moya, 4e à l'ATP à l'époque. Il avait mené 6-2, 6-3 contre le Slovaque Dominik Hrbaty en huitième de finale, avant de s'incliner 2-6, 3-6, 6-3, 6-4, 6-0. Du côté féminin, Justine Henin, 38 ans, a triomphé en 2003 et 2007, et Kim Clijsters, 37 ans, qui effectuait cette année son grand retour après huit ans d'absence, s'est imposée en 2005, 2009 et 2010. (Belga)