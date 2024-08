US Open: Djokovic, Gauff et Sabalenka passent presque sans transpirer

Dans une journée marquée par une chaleur extrême, Novak Djokovic, Coco Gauff et Aryna Sabalenka n'ont pas tremblé pour franchir le 2e tour de l'US Open de tennis mercredi à New York.

Novak Djokovic, une nouvelle fois programmé en tout dernier sur le court Arthur-Ashe, n'était pas dans un grand soir, mais menait tout de même 6-4, 6-4, 2-0 avant de profiter de l'abandon de son compatriote Laslo Djere, visiblement touché au dos.

Le N.2 mondial, tenant du titre et en quête à New York d'un 25e titre du Grand Chelem, s'est d'abord montré imprécis (26 fautes lors des deux premières manches, 8 double fautes) et peu mobile, tout en accélérant au bon moment pour remporter le premier set.

"J'ai mal servi lors des deux derniers matches, je cherche encore mon rythme au service (...) je sais que le niveau ne va faire qu'augmenter lors des prochains tours mais je ne m'inquiète pas, je vais trouver mon chemin, comme je l'ai fait de nombreuses fois dans ma carrière", a indiqué Djokovic.